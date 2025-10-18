[Saison culturelle Conférence] Traditions et folklore du Valois coutumes et célébrations Crépy-en-Valois

Début : 2025-10-18 10:30:00

Conférence animée par Laura Garnier (Little Preservationist)

Le Valois est une terre de traditions, où légendes, fêtes et savoir-faire ancestraux se perpétuent à travers les siècles. Venez découvrir les coutumes et célébrations qui rythment la vie locale, des danses et musiques traditionnelles aux récits populaires qui font l’âme de la région. Un voyage fascinant au cœur d’un patrimoine vivant. .

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France billetterie.culture@cc-paysdevalois.fr

English :

Conference hosted by Laura Garnier (Little Preservationist)

German :

Konferenz unter der Leitung von Laura Garnier (Little Preservationist)

Italiano :

Conferenza tenuta da Laura Garnier (Little Preservationist)

Espanol :

Conferencia organizada por Laura Garnier (Pequeña Preservacionista)

