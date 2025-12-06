[Saison culturelle Conférence] Un coeur de pierre l’exploitation ancienne du calcaire en Valois Crépy-en-Valois

[Saison culturelle Conférence] Un coeur de pierre l’exploitation ancienne du calcaire en Valois

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Conférence animée par Nicolas Bilot (AQUILON)

On associe souvent le Valois à ses grandes cultures céréalières ou à ses vastes forêts. Pourtant,une autre ressource a façonné son histoire la pierre calcaire. Exploitée depuis des siècles, elle a structuré le territoire et donné naissance à une véritable économie souterraine. Entre savoir-faire et sites méconnus, plongez dans l’histoire de cette « culture du calcaire ». .

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France billetterie.culture@cc-paysdevalois.fr

English :

Conference moderated by Nicolas Bilot (AQUILON)

German :

Konferenz unter der Leitung von Nicolas Bilot (AQUILON)

Italiano :

Conferenza guidata da Nicolas Bilot (AQUILON)

Espanol :

Conferencia a cargo de Nicolas Bilot (AQUILON)

