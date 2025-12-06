[Saison culturelle Conférence] Un coeur de pierre l’exploitation ancienne du calcaire en Valois Crépy-en-Valois
[Saison culturelle Conférence] Un coeur de pierre l’exploitation ancienne du calcaire en Valois Crépy-en-Valois samedi 6 décembre 2025.
[Saison culturelle Conférence] Un coeur de pierre l’exploitation ancienne du calcaire en Valois
62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Conférence animée par Nicolas Bilot (AQUILON)
On associe souvent le Valois à ses grandes cultures céréalières ou à ses vastes forêts. Pourtant,une autre ressource a façonné son histoire la pierre calcaire. Exploitée depuis des siècles, elle a structuré le territoire et donné naissance à une véritable économie souterraine. Entre savoir-faire et sites méconnus, plongez dans l’histoire de cette « culture du calcaire ». .
62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France billetterie.culture@cc-paysdevalois.fr
English :
Conference moderated by Nicolas Bilot (AQUILON)
German :
Konferenz unter der Leitung von Nicolas Bilot (AQUILON)
Italiano :
Conferenza guidata da Nicolas Bilot (AQUILON)
Espanol :
Conferencia a cargo de Nicolas Bilot (AQUILON)
L’événement [Saison culturelle Conférence] Un coeur de pierre l’exploitation ancienne du calcaire en Valois Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Pays Valois