[Saison Culturelle] Conseils aux spectateurs Lévignen
[Saison Culturelle] Conseils aux spectateurs Lévignen vendredi 6 février 2026.
[Saison Culturelle] Conseils aux spectateurs
17 Rue du Dinotier Lévignen Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Quelle influence a le public sur la qualité d’une représentation théâtrale ? Une question à laquelle tente de répondre, avec humour, Jérôme Rouger…
Nous, les spectateurs, avons rarement conscience de notre influence sur la qualité d’une représentation. Nous a-t-on jamais entendus dire à la sortie On n’a pas été bons ? Et pourtant… Fort de sa longue expérience de comédien, maîtrisant à merveille l’art de l’éloquence, Jérôme Rouger analyse nos manies, nos tics et nos travers (arriver en retard, rire trop fort, éternuer, bailler, oublier d’éteindre son portable…) et, sous la forme d’une étude sur le public aussi drôle que finement observée, nous délivre ses précieux conseils pour devenir un BON spectateur. Pourtant, sans le public, il n’y a pas de spectacle ; alors qui aime
bien, châtie bien…
Conception, mise en scène, interprétation Jérôme Rouger
Regard intérieur Patrice Jouffroy
Création Lumière Mathieu Marquis
A partir de 8 ans
17 Rue du Dinotier Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France billetterie.culture@cc-paysdevalois.fr
English :
What influence does the audience have on the quality of a theatrical performance? Jérôme Rouger provides a humorous answer to this question?
We, the audience, are rarely aware of our influence on the quality of a performance. Have we ever been heard to say at the end: We weren’t any good ? And yet? Drawing on his many years of experience as an actor and his mastery of the art of eloquence, Jérôme Rouger analyzes our habits, tics and foibles (arriving late, laughing too loudly, sneezing, yawning, forgetting to switch off your cell phone, etc.) and, in the form of a study of the audience that is as funny as it is finely observed, gives us his invaluable advice on how to become a GOOD spectator. And yet, without an audience, there can be no show
who loves well, punishes well?
Conceived, directed and performed by Jérôme Rouger
Interior design: Patrice Jouffroy
Lighting design: Mathieu Marquis
Ages 8 and up
German :
Welchen Einfluss hat das Publikum auf die Qualität einer Theateraufführung? Eine Frage, die Jérôme Rouger auf humorvolle Weise zu beantworten versucht
Wir Zuschauer sind uns selten bewusst, welchen Einfluss wir auf die Qualität einer Aufführung haben. Hat man uns schon einmal sagen hören: Wir waren nicht gut ? Und doch? Jérôme Rouger, der über langjährige Erfahrung als Schauspieler verfügt und die Kunst der Eloquenz perfekt beherrscht, analysiert unsere Manien, Ticks und Schwächen (zu spät kommen, zu laut lachen, niesen, gähnen, vergessen, sein Handy auszuschalten usw.) und gibt uns in Form einer ebenso witzigen wie genau beobachteten Studie über das Publikum seine wertvollen Ratschläge, um ein GUTER Zuschauer zu werden. Doch ohne das Publikum gibt es keine Aufführung; wer also liebt, der liebt auch
wer gut ist, wird gut bestraft?
Konzept, Regie und Schauspiel: Jérôme Rouger
Innenansicht: Patrice Jouffroy
Lichtgestaltung: Mathieu Marquis
Ab 8 Jahren
Italiano :
Che influenza ha il pubblico sulla qualità di uno spettacolo teatrale? Jérôme Rouger cerca di rispondere a questa domanda con un tocco di umorismo?
Noi spettatori siamo raramente consapevoli della nostra influenza sulla qualità di uno spettacolo. Ci è mai capitato di dire, uscendo dal teatro: Non siamo stati bravi ? E tuttavia? Basandosi sulla sua lunga esperienza di attore e sulla sua padronanza dell’arte dell’eloquenza, Jérôme Rouger analizza le nostre idiosincrasie, i nostri tic e le nostre manie (arrivare in ritardo, ridere troppo forte, starnutire, sbadigliare, dimenticare di spegnere il cellulare…) e, sotto forma di uno studio sul pubblico tanto divertente quanto finemente osservato, ci dà i suoi preziosi consigli su come diventare un BUON spettatore. Eppure, senza pubblico, non ci può essere spettacolo
chi ama bene, punisce bene?
Ideato, diretto e interpretato da Jérôme Rouger
Design degli interni: Patrice Jouffroy
Progetto luci: Mathieu Marquis
Da 8 anni in su
Espanol :
¿Qué influencia tiene el público en la calidad de una representación teatral? Jérôme Rouger intenta responder a esta pregunta con un toque de humor?
Nosotros, el público, rara vez somos conscientes de nuestra influencia en la calidad de una representación. ¿Alguna vez se nos ha oído decir a la salida del teatro: No hemos estado bien ? ¿Y sin embargo? Basándose en su larga experiencia como actor y en su dominio del arte de la elocuencia, Jérôme Rouger analiza nuestras idiosincrasias, tics y debilidades (llegar tarde, reír demasiado alto, estornudar, bostezar, olvidarse de apagar el móvil, etc.) y, en forma de un estudio del público tan divertido como finamente observado, nos da sus inestimables consejos para convertirnos en un BUEN espectador. Y es que, sin público, no puede haber espectáculo
¿quién ama bien, castiga bien?
Concebido, dirigido e interpretado por Jérôme Rouger
Diseño interior: Patrice Jouffroy
Diseño de iluminación: Mathieu Marquis
A partir de 8 años
