Saison Culturelle Cornebidouille La Sall’in Cabourg

Saison Culturelle Cornebidouille La Sall’in Cabourg samedi 18 octobre 2025.

Saison Culturelle Cornebidouille

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

En ce début de vacances scolaire, venez découvrir Cornebidouille, le spectacle jeunesse de cette programmation 2025-2026.

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? lui disait son père, Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre, et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. Pierre s’en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. Mais une nuit, à minuit, dans la chambre de Pierre, la porte de l’armoire s’entrouvrit avec un grincement terrible et Cornebidouille fit son apparition. Les peurs du petit Pierre se cristallisent ainsi autour d’une soupière qui prend bientôt la forme d’une sorcière au verbe haut et à la rime facile, Cornebidouille.

Polymorphe, elle grandit, rapetisse, se transforme en potiron, ou même se dédouble au gré de l’imagination de Pierre. D’après les albums de Pierre Bertrand et Magali Bonniol.

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 55 minutes, à partir de 4 ans. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle Cornebidouille

At the start of the school vacations, come and discover Cornebidouille, the children’s show in the 2025-2026 program.

German : Saison Culturelle Cornebidouille

Zu Beginn der Schulferien können Sie Cornebidouille, die Jugendaufführung dieses Programms 2025-2026, entdecken.

Italiano :

All’inizio delle vacanze scolastiche, venite a scoprire Cornebidouille, lo spettacolo per bambini del programma 2025-2026.

Espanol :

Al comienzo de las vacaciones escolares, venga a descubrir Cornebidouille, el espectáculo infantil del programa 2025-2026.

