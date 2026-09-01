Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Bayou ! Bourganeuf
samedi 26 septembre 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Bayou !
Salle Culturelle Confluences Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Un tour d’horizon du groove marécageux néoorléanais avec du funk de la Nouvelle-Orléans…
Ce brass band de dix talentueux musiciens, dont trois issus des Groove Catchers, compile des standards de La Nouvelle-Orléans, réarrangés avec une sonorité plus actuelle.
Pour cette ouverture de saison, Bayou ! vous emmènera goûter à l’atmosphère si particulière des salles de concert de la Big Easy, ville-berceau d’un certain nombre des musiques dites actuelles.
En partenariat avec le réseau de musique actuelle creusois L’Archipél et avec l’Harmonie municipale de Bourganeuf.
Tout public.
1h15
Salle Culturelle Confluences – Bourganeuf
Réservation par mail ou par téléphone auprès de la Communauté de communes Creuse Sud Ouest :
– resa-culture@creusesudouest.fr
– 05.55.54.04.95 .
Salle Culturelle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 54 04 95 resa-culture@creusesudouest.fr
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English : Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Bayou !
L’événement Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Bayou ! Bourganeuf a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Creuse Sud Ouest
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