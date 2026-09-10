Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Hommage à Michel Legrand Bourganeuf
samedi 24 octobre 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Hommage à Michel Legrand
Salle Culturelle Confluences Bourganeuf Creuse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Par Gaël Horellou et Claude Egea Quintet.
Figure majeure de la musique française et internationale, Michel Legrand a marqué son époque en faisant dialoguer jazz, chanson et musique de film au sein d’une œuvre d’une exceptionnelle richesse.
Le saxophoniste Gaël Horellou et le trompettiste Claude Egea revisitent l’univers du grand compositeur avec sensibilité et créativité. Des « Moulins de mon cœur » aux musiques de films les plus célèbres, leur quintet fait dialoguer l’élégance des mélodies de Legrand avec la liberté, ‘émotion et l’énergie du jazz.
En partenariat avec le Festival Jazz à la Sout.
Tout public.
1h30
Tarifs : 24€ / 18€
Gratuit jusqu’à 12 ans.
Salle Culturelle Confluences – Bourganeuf
Renseignements et réservation :
– jazzalasout.com
– 05.55.52.21.94 .
Salle Culturelle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94
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English : Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Hommage à Michel Legrand
L’événement Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Concert – Hommage à Michel Legrand Bourganeuf a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Creuse Sud Ouest
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