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Fransèches

Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour – Cie Yannick Jaulin

Fransèches Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et le voilà qui en parle.

C’est avec humour et mélancolie qu’il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet musicien du monde et Béarnais. Il met des mots sur les siens, sur son héritage, sur la honte des patois, sur la résistance à l’uniformisation, sur la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, pleine de sève et de jeunesse du monde. C’est un spectacle-manifeste pour clamer son amour des mots. Une quête linguistique, truculente et créative, qui se révèle aussi intime que sociale.

En partenariat avec le théâtre Jean Lurçat – Scène nationale d’Aubusson, l’association de tennis et la mairie de St Junien La Bregère, le Comité des fêtes et la mairie de Fransèches.

1h15

Dès 10 ans

Tarifs : 11€/8€

Renseignements et réservation :

– resa@snaubusson.com

– 05.55.83.09.09 .

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

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English : Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour – Cie Yannick Jaulin

L’événement Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour – Cie Yannick Jaulin Fransèches a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Creuse Sud Ouest