Informations pratiques

Sardent

Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – Block – Cie La Boîte à Sel

Espace Claude Chabrol Sardent Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 16:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Un ballet sonore immersif, virevoltant et hilarant !

Un block, c’est une « boîte à meuh », en version moderne et connectée, qui délivre les sons de la ville… Une femme-orchestre, architecte de cette ville sonore et lumineuse, voudrait bien garder le contrôle. Mais c’est sans compter sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper dans une grande symphonie. La comédienne tente alors de jongler avec l’imprévu de ces objets sonores indisciplinés. Et qu’importe qu’elle perde pied, que sa tenue se relâche et que le désordre prenne le pas… N’est-ce pas ainsi qu’elle gagne en humanité ?

En partenariat avec la mairie de Sardent et l’association les ARTI-SHOWS 2.

Dès 3 ans

Tarifs : 7€/4€

50 minutes

Renseignements et réservation :

– resa-culture@creusesudouest.fr

– 05.55.54.04.95 .

Espace Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 54 04 95 resa-culture@creusesudouest.fr

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English : Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – Block – Cie La Boîte à Sel

L’événement Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – Block – Cie La Boîte à Sel Sardent a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Creuse Sud Ouest