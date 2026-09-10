Informations pratiques

Sardent

Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – Dark – La Bruital Compagnie

Espace Claude Chabrol Sardent Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Technique folle au service d’une Jeanne un peu « dark » et complètement azimutée. Dark c’est d’abord la prouesse d’un spectacle de mime bruité et de lip-sync d’une précision sidérante, et rien que pour cela le spectacle vaut le détour.

Dark c’est aussi un détournement, et une réappropriation dans de nouveaux termes, d’un personnage iconique servi à toutes les sauces, l’incontournable Jeanne d’Arc. C’est une conférence-spectacle. C’est une fiction historique. C’est très sérieux, en même temps que ça ne l’est pas du tout. C’est du grand n’importe quoi de qualité, avec des bouts de réel dedans, et une grosse dose de rire. Emerge alors un personnage drôle, sombre et touchant qui oscille entre folie et illumination…

En partenariat avec l’association La Boucle de la Boucle.

Dès 10 ans

Tarifs : 7€/4€

1h

Renseignements et réservation :

– resa-culture@creusesudouest.fr

– 05.55.54.04.95 .

Espace Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 54 04 95 resa-culture@creusesudouest.fr

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English : Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – Dark – La Bruital Compagnie

L’événement Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – Dark – La Bruital Compagnie Sardent a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Creuse Sud Ouest