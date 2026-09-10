Informations pratiques

Bourganeuf

Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – La Velouteuse – Cie Fée d’Hiver

Salle Culturelle Confluences Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

La Velouteuse est une invitation à entrer dans l’univers visuel et sensoriel de la tapisserie, à voyager dans son imaginaire, ses matières et ses couleurs.

Anna, velouteuse, crée des tapis dans son atelier. Chargée de tisser une nouvelle licorne pour la célèbre tapisserie de « La Dame à la Licorne », elle se laisse bientôt emporter par son imagination. Son atelier devient alors un terrain de jeu poétique et sensoriel, invitant petits et grands à voyager au cœur des matières, des couleurs et des secrets de la tapisserie.

En partenariat avec le Centre Social AGORA de Bourganeuf.

Dès 2 ans

30 minutes

Renseignements et réservation :

– resa-culture@creusesudouest.fr

– 05.55.54.04.95 .

Salle Culturelle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 54 04 95 resa-culture@creusesudouest.fr

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English : Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – La Velouteuse – Cie Fée d’Hiver

L’événement Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – La Velouteuse – Cie Fée d’Hiver Bourganeuf a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Creuse Sud Ouest