Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – La Velouteuse – Cie Fée d’Hiver Bourganeuf
samedi 7 novembre 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – La Velouteuse – Cie Fée d’Hiver
Salle Culturelle Confluences Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 16:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
La Velouteuse est une invitation à entrer dans l’univers visuel et sensoriel de la tapisserie, à voyager dans son imaginaire, ses matières et ses couleurs.
Anna, velouteuse, crée des tapis dans son atelier. Chargée de tisser une nouvelle licorne pour la célèbre tapisserie de « La Dame à la Licorne », elle se laisse bientôt emporter par son imagination. Son atelier devient alors un terrain de jeu poétique et sensoriel, invitant petits et grands à voyager au cœur des matières, des couleurs et des secrets de la tapisserie.
En partenariat avec le Centre Social AGORA de Bourganeuf.
Dès 2 ans
30 minutes
Renseignements et réservation :
– resa-culture@creusesudouest.fr
– 05.55.54.04.95 .
Salle Culturelle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 54 04 95 resa-culture@creusesudouest.fr
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English : Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – La Velouteuse – Cie Fée d’Hiver
L’événement Saison culturelle Creuse Sud Ouest : Théâtre – La Velouteuse – Cie Fée d’Hiver Bourganeuf a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Creuse Sud Ouest
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