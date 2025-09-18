Saison Culturelle > Danse « Pode Ser / C’est toi qu’on adore » Pontorson

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Diptyque de Leïla Ka.

Ce diptyque présente l’univers chorégraphique de Leïla Ka, prodige de la danse contemporaine au flow puissant et expressif.

Leïla Ka explore dans Pode Ser ( Peut-être en portugais) la question des contradictions qui habitent chaque être. La danseuse Marian Faria est sur scène comme dans une arène de combat, tantôt princesse, tantôt guerrière, les deux à la fois. Dans le duo C’est toi qu’on adore, la même énergie hypnotique, la même sincérité à vif, le même mélange des pratiques, au-delà des conventions, propres à Leïla Ka. Un spectacle qui exalte la beauté des failles et des luttes collectives, incarné par deux danseuses qui déchirent l’espace comme un cri d’espoir.

Un spectacle primé six fois à l’international.

Dès 8 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle polyvalente Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

