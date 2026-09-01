Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Saison culturelle de la Devoiselle 2026‌

Halle des Verriès Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Il y a 2 700 ans, la région littorale de l’Europe celtique située entre le Cap Couronne, à l’ouest de Marseille, et le Cap de Creus, en Catalogne, voit débuter une période inédite de son histoire.

Les populations locales installées sur le littoral ou dans l’arrière-pays (Celte ou Gaulois, Ibères et Ligures) entrent progressivement en contact avec ces groupes d’explorateurs et de commerçants méditerranéens. Ils viennent du monde phénicien, d’Étrurie, des cités grecques et, surtout, ceux partis d’une ville grecque de Méditerranée orientale…

Dominique Garcia Professeur des Universités, membre de l’Institut universitaire de France et Président de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), Dominique Garcia est archéologue et historien. Il conduit des recherches sur le phénomène urbain et l’économie des sociétés protohistoriques (Celtes, Gaulois, Ibères et Ligures). .

Halle des Verriès Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00

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English :

2,700 years ago, the coastal region of Celtic Europe located between Cape Couronne, to the west of Marseille, and Cape de Creus in Catalonia, began an unprecedented period in its history.

L’événement Saison culturelle de la Devoiselle 2026‌ Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup