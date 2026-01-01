Saison culturelle de l’école de musique Ecole de musique, salle Garaffi Vesoul

Saison culturelle de l’école de musique

Ecole de musique, salle Garaffi
41 Rue Baron Bouvier
Vesoul
Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-01-23 18:30:00

2026-01-23

Souffle romantique

Le Trio Oecopia vous propose une exploration de la musique de chambre romantique, en alternant des oeuvres originales et quelques heureuses adaptations ! .

+33 3 84 76 52 91
ecole.musique@vesoul.fr

