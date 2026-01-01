Saison culturelle de l’école de musique Ecole de musique, salle Garaffi Vesoul
Ecole de musique, salle Garaffi 41 Rue Baron Bouvier Vesoul Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Souffle romantique
Le Trio Oecopia vous propose une exploration de la musique de chambre romantique, en alternant des oeuvres originales et quelques heureuses adaptations ! .
Ecole de musique, salle Garaffi 41 Rue Baron Bouvier Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 52 91 ecole.musique@vesoul.fr
