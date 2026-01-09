Saison culturelle de l’école de musique Vesoul

Saison culturelle de l’école de musique

Début : 2026-03-01 15:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

La symphonie des saveurs

Gala de l’école municipale de musique. .

théâtre Edwige Feuillère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 52 91

