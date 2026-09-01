SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save
mardi 22 septembre 2026 · Saint-Paul-sur-Save
Informations pratiques
Saint-Paul-sur-Save
SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE FONTANILLES
ESPACE CULTUREL RENÉ FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-09-22
La nouvelle saison culturelle de l’espace René Fontanilles lève le rideau !
Saint-Paul sur Save déploie une saison culturelle inédite théâtre et théâtre musical, chants de Noël, matchs d’improvisation, récital de guitare, … investissent la salle Fontanilles !
Cinq spectacles d’artistes professionnels viendront compléter ces manifestations, avec une programmation diversifiée et qualitative, accessible à tous les publics, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux familles.
Retrouvez le détail de ces manifestations sur les différentes affiches ! 8 .
ESPACE CULTUREL RENÉ FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
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English :
The new cultural season at the Espace René Fontanilles is kicking off!
Saint-Paul-sur-Save is rolling out a unique cultural season: theater and musical theater, Christmas carols, improv matches, guitar recitals, … are taking over the Fontanilles Hall!
L’événement SAISON CULTURELLE DE L’ESPACE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE