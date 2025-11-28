[Saison Culturelle] Drache nationale Betz

[Saison Culturelle] Drache nationale

Place de la Gare Betz Oise

2025-11-28 20:30:00

La pluie comme métaphore de la vie… Une drache jubilatoire qui jongle et swingue avec les giboulées qui balisent notre quotidien.

Le 21 juillet, c’est Fête nationale chez nos amis belges et c’est le déluge ; mais ce n’est pas une petite pluie qui va les empêcher de faire la fête… Comment positiver quand c’est la galère ? . Équipés de K-ways et de parapluies, Gaëlle, Tom et Denis tentent de répondre à la question avec un art consommé de la dérision. Mêlant jonglage, danse et jeu clownesque, les comédiens mettent en scène les aléas du quotidien, les tentatives, les échecs, les réussites, les traumas… Le plateau devient alors lieu de vie et de fête, comme le serait un jardin lors d’un barbecue familial ou la piste de danse d’une première boum.

Averse de bonne humeur garantie !

A partir de 8 ans

