Saison culturelle du Foirail Pau

Saison culturelle du Foirail

14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-06-10

2026-01-31

Le Foirail, scène culturelle incontournable de Pau, accueille de février à juin une programmation riche et rythmée. Entre Méliès, Espaces Pluriels, OPPB et Conservatoire, ce lieu fédère les énergies autour du cinéma, de la danse, du jazz, du théâtre et de la musique classique.

Stacey Kent, André Manoukian, Richard Galliano, mais aussi Joël Pommerat, Molière, Christian Rizzo ou encore les jeunes d’El Camino la programmation croise les générations, les disciplines et les sensibilités. À vivre en solo ou en famille, avec une place pour la surprise, la découverte et les émotions partagées. Le programme complet est en ligne sur pau.fr et bientôt disponible en version papier. .

14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

English : Saison culturelle du Foirail

