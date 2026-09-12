Informations pratiques

Ibos

Saison culturelle du Parvis 2026-2027

au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées IBOS Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2026-09-12

Frédéric Esquerré et toute l’équipe du Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées, sont heureux de vous retrouver pour une saison 26/27 haute en couleurs !

Au programme une sélection d’œuvres riche en émotions, pensée pour éveiller votre curiosité, vous émerveiller, vous faire sourire, vibrer…

BILLETTERIE

> Le Parvis du lundi au samedi de 13h30 à 19h (Abonnements + Billets à l’unité)

> Office de Tourisme de Tarbes du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (Billets à l’unité)

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au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées IBOS Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

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English :

Frédéric Esquerré and the entire team at the Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées are delighted to welcome you back for a vibrant 26/27 season!

On the program: a selection of emotionally rich works designed to spark your curiosity, fill you with wonder, make you smile, and move you…

TICKET OFFICE

> Le Parvis: Monday through Saturday from 1:30 p.m. to 7:00 p.m. (Season tickets + Single tickets)

> Tarbes Tourist Office: Monday through Friday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. (Single-use tickets)

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L’événement Saison culturelle du Parvis 2026-2027 Ibos a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65