Saison culturelle du Parvis 2026-2027 au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées Ibos
samedi 12 septembre 2026 · au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées · Ibos
Informations pratiques
Ibos
Saison culturelle du Parvis 2026-2027
au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées IBOS Ibos Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2026-09-12
Frédéric Esquerré et toute l’équipe du Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées, sont heureux de vous retrouver pour une saison 26/27 haute en couleurs !
Au programme une sélection d’œuvres riche en émotions, pensée pour éveiller votre curiosité, vous émerveiller, vous faire sourire, vibrer…
BILLETTERIE
> Le Parvis du lundi au samedi de 13h30 à 19h (Abonnements + Billets à l’unité)
> Office de Tourisme de Tarbes du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (Billets à l’unité)
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au Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées IBOS Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net
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English :
Frédéric Esquerré and the entire team at the Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées are delighted to welcome you back for a vibrant 26/27 season!
On the program: a selection of emotionally rich works designed to spark your curiosity, fill you with wonder, make you smile, and move you…
TICKET OFFICE
> Le Parvis: Monday through Saturday from 1:30 p.m. to 7:00 p.m. (Season tickets + Single tickets)
> Tarbes Tourist Office: Monday through Friday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. (Single-use tickets)
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L’événement Saison culturelle du Parvis 2026-2027 Ibos a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65
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