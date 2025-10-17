Saison culturelle Emma Peters, Tout de suite Tour Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Emma Peters, Tout de suite Tour Théâtre Le Puy-en-Velay vendredi 17 octobre 2025.
Saison culturelle Emma Peters, Tout de suite Tour
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 36 EUR
Série 1 36€
Série 2 31€
Série 3 23€
Série 4 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Depuis la sortie de son premier album Dimanche il y a deux ans, tout a changé pour Emma Peters.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
English :
Since the release of her debut album Dimanche two years ago, everything has changed for Emma Peters.
German :
Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Dimanche vor zwei Jahren hat sich für Emma Peters alles verändert.
Italiano :
Dall’uscita del suo album di debutto Dimanche, due anni fa, tutto è cambiato per Emma Peters.
Espanol :
Desde la publicación de su álbum de debut, Dimanche, hace dos años, todo ha cambiado para Emma Peters.
