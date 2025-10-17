Saison culturelle Emma Peters, Tout de suite Tour Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Emma Peters, Tout de suite Tour Théâtre Le Puy-en-Velay vendredi 17 octobre 2025.

Saison culturelle Emma Peters, Tout de suite Tour

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 36 EUR

Série 1 36€

Série 2 31€

Série 3 23€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Depuis la sortie de son premier album Dimanche il y a deux ans, tout a changé pour Emma Peters.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Since the release of her debut album Dimanche two years ago, everything has changed for Emma Peters.

German :

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Dimanche vor zwei Jahren hat sich für Emma Peters alles verändert.

Italiano :

Dall’uscita del suo album di debutto Dimanche, due anni fa, tutto è cambiato per Emma Peters.

Espanol :

Desde la publicación de su álbum de debut, Dimanche, hace dos años, todo ha cambiado para Emma Peters.

