Saison Culturelle > En famille « Hit Hip Pop Classic Parade »

Espace culturel 20 rue Saint-Exupéry Isigny-le-Buat Manche

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Venez tous ensemble faire la fête avec Hit Hip Pop Classic Parade !

Deux danseurs vous invitent à les suivre dans des chorégraphies originales sur des tubes de musique classique, opéra, pop, rap ou disco !

C’est une boum, un bal, un hit-parade pour petits et grands. Une grande fête où le public est invité à suivre les mouvements proposés par les deux danseurs ou les indications délivrées au casque, sur une playlist improbable.

Laissez donc tomber les clichés sur la grande musique et venez-vous déhancher !

En famille à partir de 7 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Espace culturel 20 rue Saint-Exupéry Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

