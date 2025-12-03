Saison Culturelle > En famille « Hit Hip Pop Classic Parade » Espace culturel Isigny-le-Buat
Saison Culturelle > En famille « Hit Hip Pop Classic Parade » Espace culturel Isigny-le-Buat mercredi 3 décembre 2025.
Saison Culturelle > En famille « Hit Hip Pop Classic Parade »
Espace culturel 20 rue Saint-Exupéry Isigny-le-Buat Manche
Début : 2025-12-03 16:00:00
Venez tous ensemble faire la fête avec Hit Hip Pop Classic Parade !
Deux danseurs vous invitent à les suivre dans des chorégraphies originales sur des tubes de musique classique, opéra, pop, rap ou disco !
C’est une boum, un bal, un hit-parade pour petits et grands. Une grande fête où le public est invité à suivre les mouvements proposés par les deux danseurs ou les indications délivrées au casque, sur une playlist improbable.
Laissez donc tomber les clichés sur la grande musique et venez-vous déhancher !
En famille à partir de 7 ans.
Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .
Espace culturel 20 rue Saint-Exupéry Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr
