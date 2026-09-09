Saison culturelle // Ensemble Marguerite Louise LES DEMOISELLES COUPERIN Salle Ph’ART – Casino Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Saison culturelle // Ensemble Marguerite Louise LES DEMOISELLES COUPERIN

Salle Ph’ART – Casino Esplanade de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 20:00:00

fin : 2027-05-22 21:30:00

Date(s) :

2027-05-22

Concert organisé par l’association Mélomanes Côte Sud en partenariat avec la ville de Capbreton.

Fondé et dirigé par l’organiste Gaétan Jarry, l’ensemble Marguerite Louise s’est imposé au sein de la scène baroque.

Fondé et dirigé par l’organiste Gaétan Jarry, l’ensemble Marguerite Louise s’est imposé au sein de la scène baroque.

À la fin du XVIIème siècle, sous l’impulsion de Louis XIV, les femmes prennent une place nouvelle dans la musique sacrée. Les filles de Lalande et Marguerite Louise Couperin figurent parmi les premières à chanter à la Chapelle Royale de Versailles.

Pour ce programme de motets de François Couperin, un petit chœur de femmes se substitue à deux voix uniques de solistes dans les passages polyphoniques, recréant ainsi l’atmosphère magique des ensembles féminins à l’aube du Siècle des Lumières. .

Salle Ph’ART – Casino Esplanade de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Saison culturelle // Ensemble Marguerite Louise LES DEMOISELLES COUPERIN

Concert organized by the Mélomanes Côte Sud association in partnership with the city of Capbreton.

Founded and directed by organist Gaétan Jarry, the Marguerite Louise ensemble has made a name for itself on the baroque music scene.

L’événement Saison culturelle // Ensemble Marguerite Louise LES DEMOISELLES COUPERIN Capbreton a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS