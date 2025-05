Saison Culturelle Estivale 2025 à la Drain’guette Programmation Musicale – CHEMIN VERT NOTRE DAME DU MARILLAIS Mauges-sur-Loire, 17 mai 2025 14:00, Mauges-sur-Loire.

Maine-et-Loire

Saison Culturelle Estivale 2025 à la Drain'guette Programmation Musicale

Tarif : – –

Date : 2025-05-17 au 2025-09-06

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-29 20:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-23

2025-05-29

2025-05-31

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-14

2025-07-18

2025-07-19

2025-08-01

2025-08-13

2025-08-23

2025-08-30

2025-09-06

Découvrez la programmation musicale 2025 estivale de la base nautique Evre Loisirs !

Evre Loisirs s’associe à la Drain’guette, une guinguette éphémère qui pose ses valises à la base nautique pour la saison estivale afin de vous proposer une programmation culturelle haute en couleurs !

Des concerts et une programmation musicale riche et variée vous sont proposés.

*****Programmation *****

17/05 > Monsieur Toulmonde Familial et totalement fou

23/05 > Les Frangins Guitare et Familial

29/05 > Paquerette et Vroom Gouter électronique

31/05 > Lison Reprise Voix Piano

13/06 > Gadje Mundi Festif Balkan

Fête de la musique (1ère session)

20/06 > Tinaa Rap & Chant

21/06 > Poivre et Sable Reprise française et anglophone

28/06 > Nini Poulain Chanson française, accordéon et amour

05/07 > Labh Reggae Ska Punk

14/07 > Sub Rustik Sound System Reggae

Fête de la musique (2ème session)

18/07 > Les p’tits fils de Jeannine Ska Rock

19/07 > Bordel Léon Punk Rock et Coeur

01/08 > Bandicoot Hi Fi Dub

13/08 > Alexandra Bidi Harpe

23/08 > Les Dix Jockeys Fanfare

30/08 > The Take it Easy Jazz rythmé

06/09 > Lightning Reprise française et anglophone

Pour plus d’information sur les artistes, rendez-vous sur la page Facebook de la Drain’guette. .

CHEMIN VERT NOTRE DAME DU MARILLAIS BASE DE LOISIRS EVRE LOISIRS

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 71 aurelien.perdriau@laposte.net

English :

Discover the Evre Loisirs 2025 summer music program!

German :

Entdecken Sie das musikalische Sommerprogramm 2025 der Wassersportbasis Evre Loisirs!

Italiano :

Scoprite il programma musicale estivo 2025 del centro di sport acquatici Evre Loisirs!

Espanol :

Descubra el programa musical de verano 2025 en el centro náutico Evre Loisirs

