Saison Culturelle Estivale 2025 à la Drain’guette Programmation Théâtre d’Improvisation – CHEMIN VERT NOTRE DAME DU MARILLAIS Mauges-sur-Loire, 18 mai 2025 18:00, Mauges-sur-Loire.

Maine-et-Loire

Début : 2025-05-18 18:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-05-18

2025-05-25

2025-06-01

2025-06-05

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-15

2025-06-22

2025-06-29

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-07

2025-08-08

2025-08-09

2025-08-10

2025-08-17

Découvrez la programmation 2025 estivale de Théâtre d’improvisation à la base nautique Evre Loisirs !

Evre Loisirs s’associe à la Drain’guette, une guinguette éphémère qui pose ses valises à la base nautique pour la saison estivale afin de vous proposer une programmation culturelle haute en couleurs !

Des spectacles de Théâtre d’improvisation riches et variés vous sont proposés.

Le théâtre d’improvisation est une forme de théâtre où les acteurs créent des scènes spontanément sans script. En général, ils reçoivent un thème ou une suggestion du public, comme un lieu, une relation, une profession, ou une situation. Ces suggestions inspirent les scènes improvisées et donnent lieu à des interactions vivantes et remplies d’humour !

*****Programmation *****

Les Félés du Buccal

Les Flamants Bleus

La Compagnie de la Choucroute

Spectacle Digressions

Les Multis

Les Expresso

Le Lait Chaud

Les Lions dans ton salon

La Loutre

Jam Session Impro

Les Patounets

Spectacle Bonjour Madame

La Tournée des Duchesses

Magicien Fab’le Magique

La Fabrique à impros

Pour plus d’information sur les troupes, rendez-vous sur la page Facebook de la Drain’guette. .

CHEMIN VERT NOTRE DAME DU MARILLAIS BASE DE LOISIRS EVRE LOISIRS

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 71 aurelien.perdriau@laposte.net

English :

Discover the 2025 summer program of improvisational theater at the Evre Loisirs water sports center!

German :

Entdecken Sie das Sommerprogramm 2025 des Improvisationstheaters an der Wassersportbasis Evre Loisirs!

Italiano :

Scoprite il programma estivo 2025 di Improvvisazione Teatrale presso il centro di sport acquatici Evre Loisirs!

Espanol :

Descubra el programa de verano 2025 de Improvisación Teatral en el centro náutico Evre Loisirs

