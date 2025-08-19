Saison Culturelle Exposition Edmond Cozien Salle Arvest Pleyben

Saison Culturelle Exposition Edmond Cozien

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-05

Voilà 2 ans que moutons, vaches, escargots, chevaux ou bien encore cochons sont orphelins d’Edmond Cozien. Cet artiste, ferronier d’art, était bien connu et fort apprécié des Pleybennois. L’exposition qui lui rend hommage est née d’une rencontre entre Agnès, sa femme et Véronique Brod, photographe. Véronique Brod a réalisé avec quelques membres du photoClub Concarnois des clichés au sein de « Fer de rêve ». Un autre oeil, une autre vision sur le travail de cet artiste à redécouvrir. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 12 55

