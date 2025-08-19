Saison Culturelle Exposition « Le télescope James Webb voir plus loin dans l’Univers » Bibliothèque Pleyben

Saison Culturelle Exposition « Le télescope James Webb voir plus loin dans l'Univers » Bibliothèque Pleyben mercredi 4 mars 2026.

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-29

2026-03-04

Le télescope James Webb voir plus loin dans l’Univers Exposition prêtée par l’Espace des Sciences des Rias

Le télescope James Webb a succédé à Hubble. Son lancement a eu lieu le 25 décembre 2021 et la première image de qualité scientifique produite par le télescope est publiée en juillet 2022. Depuis, les données produites ont permis de nombreuses découvertes astronomiques.

+33 2 98 26 30 65

