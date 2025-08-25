Saison Culturelle Exposition « Les femmes font le mur »

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-04

Quelques membres du club photo concarnois « A vue d’œil », adeptes du mur et de ces modes d’expression urbaine ont collecté au cours de leurs balades photographiques « in the street » des représentations féminines, fortes, graphiques, sensuelles, tendres, colorées ou bien encore engagées. Cet art silencieux fait de Graffs, pochoirs, affiches, collages que le temps érode, ponctuent et habitent le paysage mural. Ce collectage mural honore à sa manière « La journée Internationale des Droits des Femmes ». .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

