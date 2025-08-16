Saison Culturelle Exposition « Question d’espace, de l’Espace pour la Terre » Salle Arvest Pleyben
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-15
Question d’espace, de l’Espace pour la Terre Exposition prêtée par l’Espace des Sciences des Rias
Co-réalisée avec Instant Science et Centre Sciences, l’exposition « Question d’espaces » répond aux grandes questions qui entourent les activités spatiales. Elle s’articule en 4 parties Quitter la Terre, Observer la Terre, Espace et société, Sciences et exploration spatiale. .
