Saison culturelle Fanny Ardant, La Blessure et la Soif Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Fanny Ardant, La Blessure et la Soif

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 42 EUR

Série 1 42€

Série 2 35€

Série 3 24€

Série 4 10€

Début : Samedi 2025-10-04 20:30:00

Fanny Ardant présente La Blessure et la soif d’après le roman « La blessure et la soif » de Laurence Plazenet. Après 4 années consacrées au cinéma, Fanny Ardant est de retour sur scène dans La blessure et la soif au Théâtre Marigny puis en tournée.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Fanny Ardant presents La Blessure et la soif, based on the novel « La blessure et la soif » by Laurence Plazenet. After 4 years devoted to cinema, Fanny Ardant is back on stage in La blessure et la soif at the Théâtre Marigny, then on tour.

German :

Fanny Ardant präsentiert La Blessure et la soif (Die Wunde und der Durst) nach dem Roman « La blessure et la soif » von Laurence Plazenet. Nach vier Jahren, die sie dem Film gewidmet hat, ist Fanny Ardant in La blessure et la soif im Théâtre Marigny und anschließend auf Tournee auf die Bühne zurückgekehrt.

Italiano :

Fanny Ardant presenta La Blessure et la soif, tratto dal romanzo « La blessure et la soif » di Laurence Plazenet. Dopo 4 anni dedicati al cinema, Fanny Ardant torna in scena con La blessure et la soif al Théâtre Marigny e poi in tournée.

Espanol :

Fanny Ardant presenta La Blessure et la soif basada en la novela « La blessure et la soif » de Laurence Plazenet. Tras 4 años dedicada al cine, Fanny Ardant vuelve a los escenarios con La blessure et la soif en el Théâtre Marigny y luego de gira.

