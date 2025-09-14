Saison Culturelle Félicien Brut La Sall’in Cabourg

Saison Culturelle Félicien Brut La Sall'in Cabourg samedi 4 avril 2026.

Saison Culturelle Félicien Brut

La Sall'in 43 Avenue de l'Hippodrome Cabourg Calvados

Début : 2026-04-04 20:30:00

Qui aurait imaginé qu’en l’espace de quelques années un accordéoniste s’imposerait comme l’un des musiciens classiques français les plus prolifiques, inventifs et reconnus de sa génération ? C’est pourtant l’histoire de Félicien Brut.

Carte blanche à Félicien Brut ! Pour son passage en Normandie, l’accordéoniste applaudi sur les scènes du monde entier a imaginé un programme qui met en valeur les mille facettes de son instrument. De la musette de Gus Viseur au tango enflammé d’Astor Piazzolla et Richard Galliano en passant par le folklore hongrois magnifié par Franz Liszt, le concert est la plus parfaite union des genres, introduisant un peu de populaire dans le savant et inversement.

Une soirée à l’image de Félicien Brut exigeant et accessible, brillant et généreux.

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 1h10. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

Who would have imagined that in the space of a few years, an accordionist would establish himself as one of the most prolific, inventive and recognized French classical musicians of his generation? Yet this is the story of Félicien Brut.

Wer hätte gedacht, dass sich ein Akkordeonist innerhalb weniger Jahre zu einem der produktivsten, einfallsreichsten und anerkanntesten klassischen Musiker seiner Generation entwickeln würde? Doch genau das ist die Geschichte von Félicien Brut.

Chi avrebbe mai immaginato che nel giro di pochi anni un fisarmonicista sarebbe diventato uno dei musicisti classici francesi più prolifici, inventivi e riconosciuti della sua generazione? Eppure questa è la storia di Félicien Brut.

¿Quién habría imaginado que en pocos años un acordeonista se convertiría en uno de los músicos clásicos franceses más prolíficos, inventivos y reconocidos de su generación? Esta es la historia de Félicien Brut.

