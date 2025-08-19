Saison Culturelle Femmes, Femmes, Femmes… Salle Arvest Pleyben

Saison Culturelle Femmes, Femmes, Femmes… Salle Arvest Pleyben mercredi 4 mars 2026.

Saison Culturelle Femmes, Femmes, Femmes…

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 18:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

18h30 Vernissage de l’exposition « Les femmes font le mur »

Quelques membres du club photo concarnois « A vue d’œil », adeptes du mur et de ces modes d’expression urbaine ont collecté au cours de leurs balades photographiques « in the street » des représentations féminines, fortes, graphiques, sensuelles, tendres, colorées ou bien encore engagées. Cet art silencieux fait de Graffs, pochoirs, affiches, collages que le temps érode, ponctuent et habitent le paysage mural. Ce collectage mural honore à sa manière « La journée Internationale des Droits des Femmes ».

19h00 Restitution des élèves de la MFR de Pleyben sur « le banc rouge », symbole des violences faites aux femmes

Face aux milliers de femmes victimes de violences conjugales en France, les communes se mobilisent pour sensibiliser le public et honorer les victimes en installant des « bancs rouges ». Rouge, comme le symbole du sang versé par les victimes de féminicides. Il ne s’agit pas seulement d’un banc, mais d’un véritable outil de sensibilisation. Nous avons demandé à la MFR de s’en inspirer pour encourager une prise de conscience collective et affirmer l’engagement local contre cette injustice.

19h30 Apéritif en musique avec « SØON »

SØON chante comme elle respire. Accompagnée de son piano et de son ukulélé, elle nous offre des compositions intimes et poignantes en anglais et en français. Dans un univers pop/folk, la voix de SØON revêt son grain particulier et raconte avec émotion ses plus profondes expériences. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle Femmes, Femmes, Femmes… Pleyben a été mis à jour le 2025-08-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE