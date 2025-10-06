Saison Culturelle > Fermaculture Comédie Le mariage forcé Ferme La Manchevrette Gathemo

Saison Culturelle > Fermaculture Comédie Le mariage forcé

Une pièce jubilatoire et populaire qui renoue avec la tradition du théâtre de tréteaux.

Le vieux naïf et bourgeois Sganarelle s’est mis en tête d’épouser ce soir-même la pimpante et fougueuse Dorimène. Tout va bien jusqu’à ce que la future épouse annonce voir le mariage comme la promesse d’une vie fortunée menée en toute indépendance. Décontenancé par le discours libertaire de celle qu’il croyait dominer, Sganarelle va tout tenter pour faire annuler ses noces…

La compagnie 800 litres de paille met en scène la comédie de moeurs de Molière, dans une version

déjantée et interactive ! Le propre de la compagnie ? Mettre littéralement en scène 800 litres de paille !

Fermaculture

La chèvrerie Manchevrette vous ouvre ses portes à partir de 19h30 pour une visite et dégustation des produits de la ferme.

Dès 6 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Ferme La Manchevrette 33 route de Vengeons La Bechellerie Gathemo 50150 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

