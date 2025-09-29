Saison Culturelle > Fermaculture Théâtre d’objet et documentaire Héroïnes On t’a vu sur la pointe Ferme de la Binolais Saint-Senier-de-Beuvron

Saison Culturelle > Fermaculture Théâtre d’objet et documentaire Héroïnes On t’a vu sur la pointe

2026, Année internationale des agricultrices !

Héroïnes est librement inspiré de paroles recueillies dans une maison de retraite et auprès d’agricultrices du Pays de Redon, du Pays de Fougères et de La Nappe blanche de Françoise Legendre.

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du XXème siècle à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des femmes agricultrices des réponses à ses questions. À travers le regard de ces héroïnes, ce spectacle pose la question de notre avenir commun.

Fermaculture

La ferme de la Binolais vous ouvre ses portes à partir de 19h30 pour une visite et dégustation des produits de la ferme.

Dès 12 ans.

