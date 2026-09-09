Saison culturelle // Fiesta – TRÉTEAUX DE FRANCE salles municipales Moliets-et-Maa

Informations pratiques

Moliets-et-Maa

Saison culturelle // Fiesta – TRÉTEAUX DE FRANCE

salles municipales 30 Allée Marines Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Nono n’a qu’une idée en tête : le jour de ses dix ans sera « la grande fête, l’immense fête, la gigantesque fiesta ! ». Depuis toujours, il prépare minutieusement cet événement dans son « Cahier de ma fiesta », où il

consigne chaque détail, des invités aux guirlandes en papier.

Nono n’a qu’une idée en tête : le jour de ses dix ans sera « la grande fête, l’immense fête, la gigantesque fiesta ! ». Depuis toujours, il prépare minutieusement cet événement dans son « Cahier de ma fiesta », où il

consigne chaque détail, des invités aux guirlandes en papier.

Mais à peine les invitations envoyées, la tempête Marie-Thérèse vient bouleverser ses plans. Ce récit plein de malice, porté par deux comédiennes aborde des sujets sensibles : face aux aléas climatiques, à

la solitude et aux contraintes du monde extérieur, l’amitié permet-elle de déjouer la tempête et de rester ensemble malgré tout ? .

salles municipales 30 Allée Marines Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Saison culturelle // Fiesta – TRÉTEAUX DE FRANCE

Nono has only one thing on his mind: his tenth birthday will be “the big party, the huge party, the gigantic fiesta!” He’s been meticulously planning this event for as long as he can remember in his %AB “My Fiesta Notebook,”%BB where he

writes down every detail, from the guests to the paper garlands.

L’événement Saison culturelle // Fiesta – TRÉTEAUX DE FRANCE Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS