Saison culturelle Firmin et Hector Gannat
Saison culturelle Firmin et Hector Gannat dimanche 12 octobre 2025.
Saison culturelle Firmin et Hector
Centre Socio culturel Gannat Allier
Tarif : – – EUR
5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 16:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Spectacle jeune public.
Dans un univers à la Tim Burton, entre humour noir et poésie, ce duo mêle tendresse, burlesque et théâtre musical.
Un spectacle original, à la fois drôle, mélancolique et profondément humain.
.
Centre Socio culturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
English :
Show for young audiences.
In a Tim Burton-style universe of dark humor and poetry, this duo mixes tenderness, burlesque and musical theater.
An original show, at once funny, melancholy and deeply human.
German :
Aufführung für ein junges Publikum.
In einem Universum à la Tim Burton, zwischen schwarzem Humor und Poesie, vermischt dieses Duo Zärtlichkeit, Burlesque und Musiktheater.
Eine originelle Aufführung, die zugleich lustig, melancholisch und zutiefst menschlich ist.
Italiano :
Uno spettacolo per un pubblico giovane.
In un mondo di umorismo nero e poesia alla Tim Burton, questo duo mescola tenerezza, burlesque e teatro musicale.
Uno spettacolo originale, divertente, malinconico e profondamente umano.
Espanol :
Un espectáculo para el público joven.
En un mundo de humor negro y poesía a lo Tim Burton, este dúo mezcla ternura, burlesque y teatro musical.
Un espectáculo original, divertido, melancólico y profundamente humano.
L’événement Saison culturelle Firmin et Hector Gannat a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule