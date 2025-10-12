Saison culturelle Firmin et Hector Gannat

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Spectacle jeune public.

Dans un univers à la Tim Burton, entre humour noir et poésie, ce duo mêle tendresse, burlesque et théâtre musical.

Un spectacle original, à la fois drôle, mélancolique et profondément humain.

Centre Socio culturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

English :

Show for young audiences.

In a Tim Burton-style universe of dark humor and poetry, this duo mixes tenderness, burlesque and musical theater.

An original show, at once funny, melancholy and deeply human.

German :

Aufführung für ein junges Publikum.

In einem Universum à la Tim Burton, zwischen schwarzem Humor und Poesie, vermischt dieses Duo Zärtlichkeit, Burlesque und Musiktheater.

Eine originelle Aufführung, die zugleich lustig, melancholisch und zutiefst menschlich ist.

Italiano :

Uno spettacolo per un pubblico giovane.

In un mondo di umorismo nero e poesia alla Tim Burton, questo duo mescola tenerezza, burlesque e teatro musicale.

Uno spettacolo originale, divertente, malinconico e profondamente umano.

Espanol :

Un espectáculo para el público joven.

En un mundo de humor negro y poesía a lo Tim Burton, este dúo mezcla ternura, burlesque y teatro musical.

Un espectáculo original, divertido, melancólico y profundamente humano.

