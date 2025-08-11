Saison culturelle Fred Nevché et Martin Mey (Poésie électro) Espace Jean-Luc Popelin Iguerande

Saison culturelle Fred Nevché et Martin Mey (Poésie électro)

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’église Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Fred Nevché ne chante pas seulement, il murmure, il scande, il caresse les mots jusqu’à ce qu’ils vibrent en nous un voyage entre lumière et vertige, entre la chaleur d’un amour qui palpite et la dissolution d’un monde qui s’efface sous l’avalanche des données. Un concert comme une parenthèse suspendue où chaque note semble nous conseiller d’abandonner nos écrans pour réapprendre à rêver.

Réservation conseillée. Places limitées .

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’église Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

