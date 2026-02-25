Saison culturelle G.R.A.I.N, histoires de fous Rue Louis Jouvet Vorey

Saison culturelle G.R.A.I.N, histoires de fous

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Par la Cie Mmm (40). 1 comédienne qui interprète avec brio 8 personnages entremêlés. Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou n’importe.

.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

English :

By Cie Mmm (40). 1 actress brilliantly interprets 8 intertwined characters. After La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine lands at G.R.A.I.N., the Groupe de Réhabilitation Après un Internement or whatever.

