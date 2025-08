Saison culturelle Globule Compagnie Le Clan des Songes Salle Béziat Eysus

Saison culturelle Globule Compagnie Le Clan des Songes

Salle Béziat Chemin du Beziat Eysus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, très souvent dans la lune. Quand Globule les enlève, le monde devient flou il s’amuse à le transformer en s’inventant des histoires absurdes, drôles, touchantes, effrayantes parfois, et il adore ça !

Grâce à un astucieux décor de toile divisé en bulles et au rythme d’une bande-son aux petits oignons, des marionnettes et images animées apparaissent comme dans une bande dessinée. Avec peu de mots, la comédienne manipule devant nous les objets et les ombres pour donner vie à cette histoire le quotidien ennuyeux de Globule se joue en noir et blanc, tandis que ses fantaisies se parent de mille couleurs. Une véritable fête de l’imagination !

Une programmation de l’Espace Jéliote, en partenariat avec la mairie d’Eysus.

Dès 3 ans. .

Salle Béziat Chemin du Beziat Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

