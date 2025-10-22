Saison Culturelle GZKid Bourganeuf

Un spectacle musical interactif qui s’adresse aux enfants mais aussi à leurs parents !

Venez plonger dans un univers jules vernien, pour une exploration des mondes inconnus. Dans ce cabaret steampunk hip hop’n’roll, on retrouve guitare, ukulélé, flûte, cornemuse, hautbois, beat box et plein d’autres surprises…

Embarquez dans cette aventure avec le capitaine Booya, Miss Freud son assistante, Jean Pierre le pilote automatique du vaisseau qui commet souvent des erreurs de pilotage…

Où et quand vous emmèneront- ils ? Prêts à décoller ?!

CONCERT JEUNE PUBLIC

‍ ‍ ‍ A partir de 5 ans. .

Salle culturelle Confluence Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

