Saison culturelle aile Bourdonne Montregard
Saison culturelle aile Bourdonne Montregard dimanche 30 novembre 2025.
Saison culturelle aile Bourdonne
salle des fêtes Montregard Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : Dimanche 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Aile bourdonne Une odyssée poétique au royaume des insectes !
Théâtre, chansons et Marionnettes. public familial à partir de 5 ans
salle des fêtes Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Aile bourdonne ? A poetic odyssey into the kingdom of insects!
Theater, songs and puppets. Family audience 5 years and up
German :
Flügel summt ? Eine poetische Odyssee durch das Reich der Insekten!
Theater, Lieder und Puppentheater. Familienpublikum ab 5 Jahren
Italiano :
Aile bourdonne ? Un’odissea poetica nel regno degli insetti!
Teatro, canzoni e burattini, per un pubblico di famiglie dai 5 anni in su
Espanol :
Aile bourdonne ? ¡Una odisea poética en el reino de los insectos!
Teatro, canciones y marionetas. Público familiar a partir de 5 años
