Saison culturelle aile Bourdonne Montregard

Aile bourdonne Une odyssée poétique au royaume des insectes !

Théâtre, chansons et Marionnettes. public familial à partir de 5 ans

salle des fêtes Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Aile bourdonne ? A poetic odyssey into the kingdom of insects!

Theater, songs and puppets. Family audience 5 years and up

German :

Flügel summt ? Eine poetische Odyssee durch das Reich der Insekten!

Theater, Lieder und Puppentheater. Familienpublikum ab 5 Jahren

Italiano :

Aile bourdonne ? Un’odissea poetica nel regno degli insetti!

Teatro, canzoni e burattini, per un pubblico di famiglie dai 5 anni in su

Espanol :

Aile bourdonne ? ¡Una odisea poética en el reino de los insectos!

Teatro, canciones y marionetas. Público familiar a partir de 5 años

