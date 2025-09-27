Saison culturelle Hommage à Michel Legrand Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Hommage à Michel Legrand Théâtre Le Puy-en-Velay samedi 27 septembre 2025.

Saison culturelle Hommage à Michel Legrand

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Série 1 25€

Série 2 20€

Série 3 15€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Redécouvrez les plus grands succès de Michel Legrand avec ce quintet exceptionnel. Par Claude Égéa (trompette, bugle) et Gaël Horellou (saxophone). Quintet en partenariat avec Jazz en Velay.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Rediscover Michel Legrand’s greatest hits with this exceptional quintet. By Claude Égéa (trumpet, flugelhorn) and Gaël Horellou (saxophone). Quintet in partnership with Jazz en Velay.

German :

Entdecken Sie die größten Hits von Michel Legrand mit diesem außergewöhnlichen Quintett neu. Von Claude Égéa (Trompete, Flügelhorn) und Gaël Horellou (Saxophon). Quintett in Zusammenarbeit mit Jazz en Velay.

Italiano :

Riscoprite i più grandi successi di Michel Legrand con questo quintetto d’eccezione. Claude Égéa (tromba, flicorno) e Gaël Horellou (sassofono). Quintetto in collaborazione con Jazz en Velay.

Espanol :

Redescubra los grandes éxitos de Michel Legrand con este quinteto excepcional. Por Claude Égéa (trompeta, fliscorno) y Gaël Horellou (saxofón). Quinteto en colaboración con Jazz en Velay.

