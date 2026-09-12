Saison culturelle Ici, là-bas La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Ici, là-bas

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:45:00

fin : 2026-10-03 11:15:00

Date(s) :

2026-10-03

Ce concert est né du désir d’Émilie Décla de célébrer la rencontre avec l’autre dans sa langue, sa culture, au travers de ce que nous avons de plus universel, la musique l’artiste est allée collecter une multitude de chansons, berceuses et comptines auprès de familles de différentes origines. En toute simplicité et avec son magnifique timbre de voix, Émilie nous offre un moment de grâce en s’accompagnant d’une multitude d’instruments (sansula, bols tibétains, tambours…) qui viennent colorer les sonorités de la langue, qu’elle soit chantée, murmurée ou chuchotée.

Deux représentations, à partir de 6 mois. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

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English : Saison culturelle Ici, là-bas

L’événement Saison culturelle Ici, là-bas Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn