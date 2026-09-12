Saison culturelle Ici, là-bas La Chapelle Oloron-Sainte-Marie
samedi 3 octobre 2026 · La Chapelle · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Saison culturelle Ici, là-bas
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:45:00
fin : 2026-10-03 11:15:00
Date(s) :
2026-10-03
Ce concert est né du désir d’Émilie Décla de célébrer la rencontre avec l’autre dans sa langue, sa culture, au travers de ce que nous avons de plus universel, la musique l’artiste est allée collecter une multitude de chansons, berceuses et comptines auprès de familles de différentes origines. En toute simplicité et avec son magnifique timbre de voix, Émilie nous offre un moment de grâce en s’accompagnant d’une multitude d’instruments (sansula, bols tibétains, tambours…) qui viennent colorer les sonorités de la langue, qu’elle soit chantée, murmurée ou chuchotée.
Deux représentations, à partir de 6 mois. .
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr
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English : Saison culturelle Ici, là-bas
L’événement Saison culturelle Ici, là-bas Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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