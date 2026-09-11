Saison culturelle – Il était une fois…Ennio Morricone Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saison culturelle – Il était une fois…Ennio Morricone

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

« Il était une fois …. Ennio Morricone »

.

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB Once Upon a Time… Ennio Morricone %BB

L’événement Saison culturelle – Il était une fois…Ennio Morricone Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule