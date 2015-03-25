[Saison Culturelle] Immobile & rebondi #2 Boissy-Fresnoy
[Saison Culturelle] Immobile & rebondi #2 Boissy-Fresnoy mercredi 25 mars 2026.
[Saison Culturelle] Immobile & rebondi #2
22 rue Charron Boissy-Fresnoy Oise
Comment réagir face aux difficultés… ? Entre cirque et danse, un conte débordant d’énergie et de couleurs ; pour avancer et rebondir ensemble.
Immobile est en panne d’inspiration et elle broie du noir. Alors que Rebondi déborde d’idées ; bonnes ou mauvaises qu’importe, elles ont le mérite d’exister ! Tout semble les opposer et pourtant, ils vont se reconnaître, apprendre à reconsidérer l’erreur, à l’apprécier et à s’en servir pour rebondir. Après une version dessinée-dansée, l’illustratrice Betty Bone et le chorégraphe Sylvère Lamotte ont souhaité voir évoluer les personnages vers le Cirque. La contorsion et l’équilibre se révèle une fine transcription physique du caractère d’Immobile, avec son corps tortueux qui tente de s’échapper par la verticalité ; alors que Rebondi, jongle et danse avec les idées. Un duo virtuose et poétique, imaginé comme une ode à nos errances…
Jeune public
A partir de 3 ans
Conception et chorégraphie Sylvère Lamotte
Scénographie Betty Bone et Sylvère Lamotte
Interprétation duo en cours de recrutement
Costumes Estelle Boul
Création lumières Jean-Philippe Borgogno et Ludovic Croissant
Création musique Denis Monjanel
Régie de tournée Ludovic Croissant
Construction décor Yvan Fougeray
En coréalisation avec l’échangeur CDCN dans le cadre du festival kidanse
Séance tout public
Mercredi 25 mars à 15h
Séance scolaire avec accès tout public
Mardi 24 et jeudi 26 mars à 9h30 et 14h30
22 rue Charron Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France
English :
How do you deal with difficulties? Between circus and dance, a tale bursting with energy and color, to move forward and bounce back together.
Immobile has run out of inspiration and is brooding. Rebondi , on the other hand, is brimming over with ideas good or bad, they just have to exist! Everything seems to oppose them, yet they will recognize each other, learn to reconsider mistakes, appreciate them and use them to bounce back. After a comic-dance version, illustrator Betty Bone and choreographer Sylvère Lamotte wanted to see the characters evolve towards the Circus. Contortion and balance prove a fine physical transcription of Immobile?s character, with his tortuous body trying to escape through verticality; while Rebondi juggles and dances with ideas. A virtuoso, poetic duo, imagined as an ode to our wanderings?
Young audience
Ages 3 and up
Design and choreography: Sylvère Lamotte
Set design: Betty Bone and Sylvère Lamotte
Performance: duo currently being recruited
Costumes: Estelle Boul
Lighting design: Jean-Philippe Borgogno and Ludovic Croissant
Music creation: Denis Monjanel
Tour manager: Ludovic Croissant
Set construction: Yvan Fougeray
Co-produced with l’échangeur CDCN as part of the kidanse festival
Open to the public
Wednesday March 25 at 3pm
School session with access for all:
Tuesday, March 24 and Thursday, March 26 at 9:30 am and 2:30 pm
German :
Wie soll man auf Schwierigkeiten reagieren? Ein Märchen zwischen Zirkus und Tanz, das vor Energie und Farben sprüht, um gemeinsam weiterzumachen und wieder auf die Beine zu kommen.
Immobile hat keine Inspiration und brütet vor sich hin. Rebondi hingegen sprudelt nur so vor Ideen; ob gut oder schlecht ist egal, sie haben den Vorteil, dass sie existieren! Alles scheint zwischen ihnen zu stehen, doch sie erkennen sich wieder und lernen, Fehler zu überdenken, sie zu schätzen und sie zu nutzen, um wieder auf die Beine zu kommen. Nach einer gezeichneten und getanzten Version wollten die Illustratorin Betty Bone und der Choreograf Sylvère Lamotte die Figuren in Richtung Zirkus weiterentwickeln. Die Verrenkungen und das Gleichgewicht sind eine feine physische Transkription des Charakters von Immobile, mit seinem gewundenen Körper, der versucht, durch die Vertikalität zu entkommen, während Rebondi mit Ideen jongliert und tanzt. Ein virtuoses und poetisches Duett, das als Ode an unsere Irrwege gedacht ist
Junges Publikum
Ab 3 Jahren
Konzept und Choreografie: Sylvère Lamotte
Bühnenbild: Betty Bone und Sylvère Lamotte
Interpretation: Duo in der Rekrutierungsphase
Kostüme: Estelle Boul
Lichtgestaltung: Jean-Philippe Borgogno und Ludovic Croissant
Musikalische Gestaltung: Denis Monjanel
Tournee-Regie: Ludovic Croissant
Bühnenbau: Yvan Fougeray
In Co-Realisation mit l’échangeur CDCN im Rahmen des Festivals kidanse
Vorstellung für alle Zuschauer
Mittwoch, 25. März um 15 Uhr
Schulvorstellungen mit Zugang für alle Zuschauer
Dienstag, 24. und Donnerstag, 26. März um 9:30 und 14:30 Uhr
Italiano :
Come si affrontano le difficoltà? A metà tra il circo e la danza, questo è un racconto pieno di energia e di colore, un modo di andare avanti e di rimbalzare insieme.
Immobile ha esaurito l’ispirazione ed è pensieroso. Rebondi , invece, trabocca di idee: buone o cattive che siano, devono esserci! Tutto sembra opporsi a loro, eppure si riconosceranno, impareranno a riconsiderare gli errori, li apprezzeranno e li useranno per riprendersi. Dopo una versione comico-danzante, l’illustratrice Betty Bone e il coreografo Sylvère Lamotte hanno voluto che i personaggi si evolvessero in personaggi circensi. La contorsione e l’equilibrio sono una raffinata trascrizione fisica del personaggio di Immobile, con il suo corpo tortuoso che cerca di fuggire attraverso la verticalità; mentre Rebondi si destreggia e danza con le idee. Un duetto virtuoso e poetico, immaginato come un’ode al nostro vagabondare?
Pubblico giovane
Da 3 anni
Ideazione e coreografia: Sylvère Lamotte
Scenografia: Betty Bone e Sylvère Lamotte
Spettacolo: duo in fase di reclutamento
Costumi: Estelle Boul
Disegno luci: Jean-Philippe Borgogno e Ludovic Croissant
Creazione musicale: Denis Monjanel
Tour manager: Ludovic Croissant
Costruzione del set: Yvan Fougeray
Coprodotto con l’échangeur CDCN nell’ambito del festival kidanse
Aperto al pubblico
Mercoledì 25 marzo alle 15.00
Sessione scolastica con accesso al pubblico:
Martedì 24 e giovedì 26 marzo alle 9.30 e alle 14.30
Espanol :
¿Cómo se afrontan las dificultades? A medio camino entre el circo y la danza, es un cuento lleno de energía y color, una forma de avanzar y recomponerse.
Immobile se ha quedado sin inspiración y es melancólico. En cambio, Rebondi rebosa de ideas, buenas o malas, ¡tienen que estar ahí! Todo parece oponérseles y, sin embargo, se reconocerán, aprenderán a reconsiderar los errores, a apreciarlos y a utilizarlos para recuperarse. Tras una versión de cómic-danza, la ilustradora Betty Bone y el coreógrafo Sylvère Lamotte quisieron que los personajes evolucionasen hasta convertirse en personajes de circo. La contorsión y el equilibrio son una fina transcripción física del personaje de Immobile, con su cuerpo tortuoso que intenta escapar a través de la verticalidad; mientras que Rebondi hace malabares y baila con las ideas. Un dúo virtuoso y poético, imaginado como una oda a nuestro deambular?
Público infantil
A partir de 3 años
Concepción y coreografía: Sylvère Lamotte
Escenografía: Betty Bone y Sylvère Lamotte
Interpretación: dúo en proceso de contratación
Vestuario: Estelle Boul
Diseño de iluminación: Jean-Philippe Borgogno y Ludovic Croissant
Creación musical: Denis Monjanel
Director de gira: Ludovic Croissant
Escenografía: Yvan Fougeray
Coproducción con l’échangeur CDCN en el marco del festival kidanse
Abierto al público
Miércoles 25 de marzo a las 15.00 horas
Sesión escolar con acceso para el público en general
Martes 24 y jueves 26 de marzo a las 9.30 y 14.30 horas
