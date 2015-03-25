[Saison Culturelle] Immobile & rebondi #2 Boissy-Fresnoy

[Saison Culturelle] Immobile & rebondi #2

22 rue Charron Boissy-Fresnoy Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Comment réagir face aux difficultés… ? Entre cirque et danse, un conte débordant d’énergie et de couleurs ; pour avancer et rebondir ensemble.

Immobile est en panne d’inspiration et elle broie du noir. Alors que Rebondi déborde d’idées ; bonnes ou mauvaises qu’importe, elles ont le mérite d’exister ! Tout semble les opposer et pourtant, ils vont se reconnaître, apprendre à reconsidérer l’erreur, à l’apprécier et à s’en servir pour rebondir. Après une version dessinée-dansée, l’illustratrice Betty Bone et le chorégraphe Sylvère Lamotte ont souhaité voir évoluer les personnages vers le Cirque. La contorsion et l’équilibre se révèle une fine transcription physique du caractère d’Immobile, avec son corps tortueux qui tente de s’échapper par la verticalité ; alors que Rebondi, jongle et danse avec les idées. Un duo virtuose et poétique, imaginé comme une ode à nos errances…

Jeune public

A partir de 3 ans

Conception et chorégraphie Sylvère Lamotte

Scénographie Betty Bone et Sylvère Lamotte

Interprétation duo en cours de recrutement

Costumes Estelle Boul

Création lumières Jean-Philippe Borgogno et Ludovic Croissant

Création musique Denis Monjanel

Régie de tournée Ludovic Croissant

Construction décor Yvan Fougeray

En coréalisation avec l’échangeur CDCN dans le cadre du festival kidanse

Séance tout public

Mercredi 25 mars à 15h

Séance scolaire avec accès tout public

Mardi 24 et jeudi 26 mars à 9h30 et 14h30

22 rue Charron Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France

English :

How do you deal with difficulties? Between circus and dance, a tale bursting with energy and color, to move forward and bounce back together.

Immobile has run out of inspiration and is brooding. Rebondi , on the other hand, is brimming over with ideas good or bad, they just have to exist! Everything seems to oppose them, yet they will recognize each other, learn to reconsider mistakes, appreciate them and use them to bounce back. After a comic-dance version, illustrator Betty Bone and choreographer Sylvère Lamotte wanted to see the characters evolve towards the Circus. Contortion and balance prove a fine physical transcription of Immobile?s character, with his tortuous body trying to escape through verticality; while Rebondi juggles and dances with ideas. A virtuoso, poetic duo, imagined as an ode to our wanderings?

Young audience

Ages 3 and up

Design and choreography: Sylvère Lamotte

Set design: Betty Bone and Sylvère Lamotte

Performance: duo currently being recruited

Costumes: Estelle Boul

Lighting design: Jean-Philippe Borgogno and Ludovic Croissant

Music creation: Denis Monjanel

Tour manager: Ludovic Croissant

Set construction: Yvan Fougeray

Co-produced with l’échangeur CDCN as part of the kidanse festival

Open to the public

Wednesday March 25 at 3pm

School session with access for all:

Tuesday, March 24 and Thursday, March 26 at 9:30 am and 2:30 pm

German :

Wie soll man auf Schwierigkeiten reagieren? Ein Märchen zwischen Zirkus und Tanz, das vor Energie und Farben sprüht, um gemeinsam weiterzumachen und wieder auf die Beine zu kommen.

Immobile hat keine Inspiration und brütet vor sich hin. Rebondi hingegen sprudelt nur so vor Ideen; ob gut oder schlecht ist egal, sie haben den Vorteil, dass sie existieren! Alles scheint zwischen ihnen zu stehen, doch sie erkennen sich wieder und lernen, Fehler zu überdenken, sie zu schätzen und sie zu nutzen, um wieder auf die Beine zu kommen. Nach einer gezeichneten und getanzten Version wollten die Illustratorin Betty Bone und der Choreograf Sylvère Lamotte die Figuren in Richtung Zirkus weiterentwickeln. Die Verrenkungen und das Gleichgewicht sind eine feine physische Transkription des Charakters von Immobile, mit seinem gewundenen Körper, der versucht, durch die Vertikalität zu entkommen, während Rebondi mit Ideen jongliert und tanzt. Ein virtuoses und poetisches Duett, das als Ode an unsere Irrwege gedacht ist

Junges Publikum

Ab 3 Jahren

Konzept und Choreografie: Sylvère Lamotte

Bühnenbild: Betty Bone und Sylvère Lamotte

Interpretation: Duo in der Rekrutierungsphase

Kostüme: Estelle Boul

Lichtgestaltung: Jean-Philippe Borgogno und Ludovic Croissant

Musikalische Gestaltung: Denis Monjanel

Tournee-Regie: Ludovic Croissant

Bühnenbau: Yvan Fougeray

In Co-Realisation mit l’échangeur CDCN im Rahmen des Festivals kidanse

Vorstellung für alle Zuschauer

Mittwoch, 25. März um 15 Uhr

Schulvorstellungen mit Zugang für alle Zuschauer

Dienstag, 24. und Donnerstag, 26. März um 9:30 und 14:30 Uhr

Italiano :

Come si affrontano le difficoltà? A metà tra il circo e la danza, questo è un racconto pieno di energia e di colore, un modo di andare avanti e di rimbalzare insieme.

Immobile ha esaurito l’ispirazione ed è pensieroso. Rebondi , invece, trabocca di idee: buone o cattive che siano, devono esserci! Tutto sembra opporsi a loro, eppure si riconosceranno, impareranno a riconsiderare gli errori, li apprezzeranno e li useranno per riprendersi. Dopo una versione comico-danzante, l’illustratrice Betty Bone e il coreografo Sylvère Lamotte hanno voluto che i personaggi si evolvessero in personaggi circensi. La contorsione e l’equilibrio sono una raffinata trascrizione fisica del personaggio di Immobile, con il suo corpo tortuoso che cerca di fuggire attraverso la verticalità; mentre Rebondi si destreggia e danza con le idee. Un duetto virtuoso e poetico, immaginato come un’ode al nostro vagabondare?

Pubblico giovane

Da 3 anni

Ideazione e coreografia: Sylvère Lamotte

Scenografia: Betty Bone e Sylvère Lamotte

Spettacolo: duo in fase di reclutamento

Costumi: Estelle Boul

Disegno luci: Jean-Philippe Borgogno e Ludovic Croissant

Creazione musicale: Denis Monjanel

Tour manager: Ludovic Croissant

Costruzione del set: Yvan Fougeray

Coprodotto con l’échangeur CDCN nell’ambito del festival kidanse

Aperto al pubblico

Mercoledì 25 marzo alle 15.00

Sessione scolastica con accesso al pubblico:

Martedì 24 e giovedì 26 marzo alle 9.30 e alle 14.30

Espanol :

¿Cómo se afrontan las dificultades? A medio camino entre el circo y la danza, es un cuento lleno de energía y color, una forma de avanzar y recomponerse.

Immobile se ha quedado sin inspiración y es melancólico. En cambio, Rebondi rebosa de ideas, buenas o malas, ¡tienen que estar ahí! Todo parece oponérseles y, sin embargo, se reconocerán, aprenderán a reconsiderar los errores, a apreciarlos y a utilizarlos para recuperarse. Tras una versión de cómic-danza, la ilustradora Betty Bone y el coreógrafo Sylvère Lamotte quisieron que los personajes evolucionasen hasta convertirse en personajes de circo. La contorsión y el equilibrio son una fina transcripción física del personaje de Immobile, con su cuerpo tortuoso que intenta escapar a través de la verticalidad; mientras que Rebondi hace malabares y baila con las ideas. Un dúo virtuoso y poético, imaginado como una oda a nuestro deambular?

Público infantil

A partir de 3 años

Concepción y coreografía: Sylvère Lamotte

Escenografía: Betty Bone y Sylvère Lamotte

Interpretación: dúo en proceso de contratación

Vestuario: Estelle Boul

Diseño de iluminación: Jean-Philippe Borgogno y Ludovic Croissant

Creación musical: Denis Monjanel

Director de gira: Ludovic Croissant

Escenografía: Yvan Fougeray

Coproducción con l’échangeur CDCN en el marco del festival kidanse

Abierto al público

Miércoles 25 de marzo a las 15.00 horas

Sesión escolar con acceso para el público en general

Martes 24 y jueves 26 de marzo a las 9.30 y 14.30 horas

