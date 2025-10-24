Saison Culturelle Improvisation par la Lily Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Improvisation par la Lily Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire vendredi 24 octobre 2025.
Saison Culturelle Improvisation par la Lily
Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
UN LIVRE, UNE IMPRO
Donnez-leur un livre, un titre, un auteur d’exercices
de style en réécritures, ils vous feront voyager dans
le monde des mots.
Public à partir de 10 ans
Durée 1h15
NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
Réservation à la Médiathèque
04 71 61 66 45
Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
A BOOK, AN IMPROVISATION
Give them a book, a title, an author: from stylistic exercises
exercises and rewrites, they’ll take you on a journey
the world of words.
Public aged 10 and over
Duration 1h15
NUMBER OF PLACES LIMITED
Reservations at the Médiathèque
04 71 61 66 45
German :
EIN BUCH, EINE IMPROVISATION
Geben Sie ihnen ein Buch, einen Titel, einen Autor
sie werden Sie auf eine Reise in die Welt der Literatur mitnehmen
in die Welt der Wörter.
Publikum ab 10 Jahren
Dauer 1h15
ANZAHL DER PLÄTZE BEGRENZT
Reservierung in der Mediathek
04 71 61 66 45
Italiano :
UN LIBRO, UN’IMPROVVISAZIONE
Date loro un libro, un titolo, un autore: dagli esercizi stilistici alle riscritture, vi accompagneranno in un viaggio attraverso il libro
riscrittura, vi accompagneranno in un viaggio attraverso il mondo delle parole
mondo delle parole.
Per un pubblico dai 10 anni in su
Durata: 1 ora e 15 minuti
NUMERO DI POSTI LIMITATO
Prenotazioni presso la Médiathèque
04 71 61 66 45
Espanol :
UN LIBRO, UNA IMPROVISACIÓN
Dales un libro, un título, un autor: desde ejercicios de estilo
reescrituras, te llevarán de viaje por el
mundo de las palabras.
Para público a partir de 10 años
Duración: 1 hora y 15 minutos
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO
Reservas en la Mediateca
04 71 61 66 45
L’événement Saison Culturelle Improvisation par la Lily Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron