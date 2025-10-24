Saison Culturelle Improvisation par la Lily Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Improvisation par la Lily Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire vendredi 24 octobre 2025.

Saison Culturelle Improvisation par la Lily

Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

UN LIVRE, UNE IMPRO

Donnez-leur un livre, un titre, un auteur d’exercices

de style en réécritures, ils vous feront voyager dans

le monde des mots.

Public à partir de 10 ans

Durée 1h15

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

Réservation à la Médiathèque

04 71 61 66 45

Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

A BOOK, AN IMPROVISATION

Give them a book, a title, an author: from stylistic exercises

exercises and rewrites, they’ll take you on a journey

the world of words.

Public aged 10 and over

Duration 1h15

NUMBER OF PLACES LIMITED

Reservations at the Médiathèque

04 71 61 66 45

German :

EIN BUCH, EINE IMPROVISATION

Geben Sie ihnen ein Buch, einen Titel, einen Autor

sie werden Sie auf eine Reise in die Welt der Literatur mitnehmen

in die Welt der Wörter.

Publikum ab 10 Jahren

Dauer 1h15

ANZAHL DER PLÄTZE BEGRENZT

Reservierung in der Mediathek

04 71 61 66 45

Italiano :

UN LIBRO, UN’IMPROVVISAZIONE

Date loro un libro, un titolo, un autore: dagli esercizi stilistici alle riscritture, vi accompagneranno in un viaggio attraverso il libro

riscrittura, vi accompagneranno in un viaggio attraverso il mondo delle parole

mondo delle parole.

Per un pubblico dai 10 anni in su

Durata: 1 ora e 15 minuti

NUMERO DI POSTI LIMITATO

Prenotazioni presso la Médiathèque

04 71 61 66 45

Espanol :

UN LIBRO, UNA IMPROVISACIÓN

Dales un libro, un título, un autor: desde ejercicios de estilo

reescrituras, te llevarán de viaje por el

mundo de las palabras.

Para público a partir de 10 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO

Reservas en la Mediateca

04 71 61 66 45

