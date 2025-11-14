Saison culturelle Inès Reg, On est ensemble Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Inès Reg, On est ensemble Théâtre Le Puy-en-Velay vendredi 14 novembre 2025.

Saison culturelle Inès Reg, On est ensemble

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 55 EUR

Série 1 55€

Série 2 45€

Série 3 35€

Série 4 10€

Début : Samedi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-15

Après 7 ans de scène, Inès Reg est révélée au grand public en juin 2019 lors de son passage au Marrakech du rire. S’en suivra le 21 août de la même année la mise en ligne de la vidéo des paillettes .

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

After 7 years on stage, Inès Reg was revealed to the general public in June 2019 when she performed at the Marrakech du rire. This was followed on August 21 of the same year by the online release of « la vidéo des paillettes ».

German :

Nach sieben Jahren auf der Bühne wird Inès Reg im Juni 2019 bei ihrem Auftritt in Marrakesch des Lachens einem breiten Publikum bekannt gemacht. Darauf folgt am 21. August desselben Jahres die Online-Veröffentlichung des « Glitzervideos ».

Italiano :

Dopo 7 anni di palcoscenico, Inès Reg si è rivelata al grande pubblico nel giugno 2019, quando si è esibita al Marrakech du rire. Il 21 agosto dello stesso anno è stato pubblicato online il « video del luccichio ».

Espanol :

Tras 7 años sobre los escenarios, Inès Reg se dio a conocer al gran público en junio de 2019 cuando actuó en el Marrakech du rire. A continuación, el 21 de agosto de ese mismo año, se publicó en Internet « el vídeo del resplandor ».

L’événement Saison culturelle Inès Reg, On est ensemble Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay