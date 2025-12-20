Saison culturelle Janvier-Avril 2026 rue Marius Moustier Fuveau

Saison culturelle Janvier-Avril 2026

Du 02/01 au 30/04/2026. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

La saison culturelle fuvelaine continue en 2026!

Musique, lecture, danse, théâtre… il y en aura pour tous les goûts en ce début d’année! .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 81 resafuveau@gmail.com

English :

The new program for the culture will continue on 2026!

