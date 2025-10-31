Saison culturelle Jeffou le Gnou Je panse donc je suis Théâtre Le Puy-en-Velay
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 32 EUR
Série 1 32€
Série 2 27€
Série 3 21€
Série 4 10€
Début : Vendredi 2025-10-31 20:30:00
Coupe de cheveux d’orang outan, regard de gnou, caractère de cochon, ne vous fiez pas à son physique de Neandertal ce mini zoo à lui tout seul est un humain.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
With an orangutan haircut, wildebeest eyes and a pig-like temper, don’t let his Neanderthal physique fool you: this mini zoo is a human in its own right.
Der Haarschnitt eines Orang Utans, die Augen eines Gnus, der Charakter eines Schweins lassen Sie sich nicht von seinem Neandertaler-Aussehen täuschen: Dieser Mini-Zoo ist ganz und gar ein Mensch.
Con il suo taglio di capelli da orango, gli occhi da gnu e il carattere da maiale, non lasciatevi ingannare dal suo fisico da Neanderthal: questo mini zoo è un essere umano a tutti gli effetti.
Con su corte de pelo de orangután, sus ojos de ñu y su temperamento de cerdo, no deje que su físico neandertal le engañe: este mini zoo es un humano en toda regla.
