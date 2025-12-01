Saison Culturelle Jeune public Espace culturel Monistrol-sur-Loire

Espace culturel 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

LE CIRQUE MINIMUM

DOMPTEURS D’ÉMOTIONS

Par la compagnie Jarnicoton

Venez découvrir le cirque Minimum !

Public à partir de 3 ans

Durée 50 min

Espace culturel 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

LE CIRQUE MINIMUM

TAMERS OF EMOTIONS

By the Jarnicoton company

Come and discover the circus Minimum!

For ages 3 and up

Running time 50 min

German :

DER MINIMALZIRKUS

DOMPTEUR DER EMOTIONEN

Von der Kompanie Jarnicoton

Kommen Sie und entdecken Sie den Zirkus Minimum!

Publikum ab 3 Jahren

Dauer 50 min

Italiano :

IL CIRCO MINIMO

DOMATORI DI EMOZIONI

A cura della compagnia Jarnicoton

Venite a scoprire il circo Minimum!

Per bambini dai 3 anni in su

Durata 50 minuti

Espanol :

LE CIRQUE MINIMUM

DOMADORES DE EMOCIONES

Por la compañía Jarnicoton

¡Ven a descubrir el circo Minimum!

A partir de 3 años

Duración 50 min

