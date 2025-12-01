Saison Culturelle Jeune public Espace culturel Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Jeune public Espace culturel Monistrol-sur-Loire mercredi 10 décembre 2025.
Saison Culturelle Jeune public
Espace culturel 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
LE CIRQUE MINIMUM
DOMPTEURS D’ÉMOTIONS
Par la compagnie Jarnicoton
Venez découvrir le cirque Minimum !
Public à partir de 3 ans
Durée 50 min
.
Espace culturel 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
LE CIRQUE MINIMUM
TAMERS OF EMOTIONS
By the Jarnicoton company
Come and discover the circus Minimum!
For ages 3 and up
Running time 50 min
German :
DER MINIMALZIRKUS
DOMPTEUR DER EMOTIONEN
Von der Kompanie Jarnicoton
Kommen Sie und entdecken Sie den Zirkus Minimum!
Publikum ab 3 Jahren
Dauer 50 min
Italiano :
IL CIRCO MINIMO
DOMATORI DI EMOZIONI
A cura della compagnia Jarnicoton
Venite a scoprire il circo Minimum!
Per bambini dai 3 anni in su
Durata 50 minuti
Espanol :
LE CIRQUE MINIMUM
DOMADORES DE EMOCIONES
Por la compañía Jarnicoton
¡Ven a descubrir el circo Minimum!
A partir de 3 años
Duración 50 min
L’événement Saison Culturelle Jeune public Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron