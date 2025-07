Saison culturelle Krach ! Compagnie M.A. Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Krach ! Compagnie M.A. Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie mardi 18 novembre 2025.

Saison culturelle Krach ! Compagnie M.A.

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Au fil de saynètes grotesques et de flashes d’informations absurdes, Krach ! dessine les contours d’un monde où les injustices qui abondent ne sont pas sans rappeler le nôtre. L’écrivain Simon Grangeat a composé son texte en puisant dans des bulletins d’information réels. Sauf qu’ici, les personnages sont en mousse de matelas ou en papier, et la violence sociale prend la forme de coups qui écrabouillent tout net. Emma Utges donne vie aux personnages de cette chronique grinçante, accompagnée d’un comédien et du musicien Patrick Guillot, à l’accordéon. Krach ! prouve ici que la marionnette est un outil affûté pour forger une critique sociale de notre quotidien elle dégonfle la gravité des faits, sans l’effacer complètement.

Dès 12 ans. .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

English : Saison culturelle Krach ! Compagnie M.A.

German : Saison culturelle Krach ! Compagnie M.A.

Italiano :

Espanol : Saison culturelle Krach ! Compagnie M.A.

L’événement Saison culturelle Krach ! Compagnie M.A. Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn