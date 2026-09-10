Saison culturelle // L’0dyssée du Blues – Women’s Pride Salle Ph’ART – Casino Capbreton
vendredi 4 juin 2027 · Salle Ph'ART - Casino · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Saison culturelle // L’0dyssée du Blues – Women’s Pride
Salle Ph’ART – Casino Place de la Liberté Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 21:00:00
fin : 2027-06-04 22:30:00
Date(s) :
2027-06-04
Concert organisé par la ville de Capbreton en coproduction avec l’association Jazz Partner’s dans le cadre du Capbreton Jazz Festival.
L’Odyssée du Blues 2.0 – Women’s Pride vous invite à un voyage musical au cœur de l’histoire du blues.
L’Odyssée du Blues 2.0 – Women’s Pride vous invite à un voyage musical au cœur de l’histoire du blues. Entre récit, anecdotes et interprétations en live, onze musiciens rendent hommage à celles qui ont façonné cette musique avec audace et passion. Des pionnières comme Sister Rosetta Tharpe aux voix légendaires d’Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Janis Joplin ou Tina Turner, ce concert-conférence revisite les grands classiques du blues et de la soul.
Un spectacle généreux, vivant et accessible à tous, où la puissance des voix, l’énergie des cuivres et la richesse des arrangements célèbrent l’héritage des grandes blueswomen. .
Salle Ph’ART – Casino Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 culture@capbreton.fr
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English : Saison culturelle // L’0dyssée du Blues – Women’s Pride
Concert organized by the city of Capbreton in collaboration with the Jazz Partners association as part of the Capbreton Jazz Festival.
« The Odyssey of the Blues 2.0: Women’s Pride » invites you on a musical journey into the heart of the history of the blues.
L’événement Saison culturelle // L’0dyssée du Blues – Women’s Pride Capbreton a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI LAS
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